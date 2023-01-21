Американская мечта: Владимир Познер запел джаз в США

Владимир Познер пропал из инфополя после 24 февраля 2022 года. Почти год телеведущий Первого канала молчит. И если летом он еще находился в России, то в начале 2023 года все узнали, что он перебрался в США.
Кадры его веселой жизни в Лос-Анджелесе попали в Сеть. Журналист Михаил Шахназаров запостил видео светского раута, на котором гуру телевидения исполняет джаз на иностранном языке. А за его спиной счастливый Леонид Ярмольник «на подхлопывании», как охарактеризовал сие Шахназаров.
«Так близки к народу», - оценив богемную атмосферу, выразился Шахназаров в своем Telegram.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»