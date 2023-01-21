«Скоро стану бабушкой»: Слава поделилась кадрами с УЗИ беременной дочери Саши

Исполнительница Слава разместила в своем микроблоге памятные моменты с зятем и дочкой.

Наследница Славы лежала на кушетке, пока врач делала Александре УЗИ. Все дело в том, что Саша Морозова готовится стать мамой.

А родительница Морозовой спела для дочки и поклонников новую композицию.

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