«Скоро стану бабушкой»: Слава поделилась кадрами с УЗИ беременной дочери Саши

Исполнительница Слава разместила в своем микроблоге памятные моменты с зятем и дочкой.
Наследница Славы лежала на кушетке, пока врач делала Александре УЗИ. Все дело в том, что Саша Морозова готовится стать мамой.
А родительница Морозовой спела для дочки и поклонников новую композицию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Ура, я скоро стану бабушкой! «Дочка-мама» – эта песня расскажет вам обо всем больше меня! Когда я ее пою, у меня слезы счастья. Денис Клявер настолько точно и трогательно передал слова и музыку, что каждый раз я плачу», – отметила Слава.
«Принимаю искренние поздравления, а вы слушайте с удовольствием, делитесь впечатлениями, эмоциями! Нам всем будет очень приятно», – добавила артистка в своем микроблоге.
Слава с дочерью на УЗИ. Фото: соцсети
Напомним, ранее недавно вышедшая замуж дочь певицы Славы оказалась беременна.