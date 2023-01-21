«Скоро стану бабушкой»: Слава поделилась кадрами с УЗИ беременной дочери Саши

Слава с дочерью Сашей

Слава с дочерью Сашей. Фото: Global Look Press 

Певица рассказала, что радостное событие в ее семье вдохновило Дениса Клявера на написание нежной музыкальной композиции.

Исполнительница Слава разместила в своем микроблоге памятные моменты с зятем и дочкой.

Наследница Славы лежала на кушетке, пока врач делала Александре УЗИ. Все дело в том, что Саша Морозова готовится стать мамой.

А родительница Морозовой спела для дочки и поклонников новую композицию.

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«Ура, я скоро стану бабушкой! «Дочка-мама» – эта песня расскажет вам обо всем больше меня! Когда я ее пою, у меня слезы счастья. Денис Клявер настолько точно и трогательно передал слова и музыку, что каждый раз я плачу», – отметила Слава.

«Принимаю искренние поздравления, а вы слушайте с удовольствием, делитесь впечатлениями, эмоциями! Нам всем будет очень приятно», – добавила артистка в своем микроблоге.

 Слава с дочерью на УЗИ. Фото: соцсети 

Напомним, ранее недавно вышедшая замуж дочь певицы Славы оказалась беременна. 

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