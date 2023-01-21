Наталья Рудова едва вместила плоть в тесное декольте: интимное зрелище не для слабонервных

Звезда сериалов Наталья Рудова снялась в новом клипе певицы «Заплачу» Ольги Бузовой который она представила публике в день своего рождения. Поскольку секреты съемок уже раскрыты, Рудова показала закулисье процесса.

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Для работы в кадре Рудова кардинально преобразилась. Необычный макияж очень изменил известную блондинку, и она сама заметила, что стала не похожа на себя. При этом, в одежде никаких экспериментов не произошло. Красотка втиснула пышные прелести в узкое декольте, но итог всех поразил: получилось довольно привлекательно.