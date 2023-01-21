Новости шоу-бизнеса: Хаматова больше не хочет быть актрисой, Кончаловский сообщил о конце Пугачевой, гроб Кикабидзе накрыли сине-желтым флагом

Монеточку* признали иноагентом
Певица Елизавета Гырдымова*, наиболее известная как Монеточка, оскандалилась своими лозунгами на сцене Прибалтики. Звезда собирала деньги в поддержку другой страны, высказывалась против родины и имела финансирование из иностранных источников. Поэтому 20 января Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов.
Хаматова не хочет быть актрисой
Чулпан Хаматова снова напомнила о себе после некоторого затишья. Оскандалившаяся эмигрантка заявила, что хочет оставить актерство. Мол, надо работать в этой сфере только гениям или молодым. А она уже не по возрасту и, видимо, не по способностям этой индустрии.
Рапунцель изменила внешность
Алена Рапунцель изменила свою внешность. Звезда «Дома-2» отстригла длинные волосы и предстала с каре.
Кончаловский вынес обидное решение по Пугачевой
Алла Пугачева сбежала в Израиль из страны в числе первых в 2022 году. Режиссер Егор Кончаловский считает, что это принесло конец легенде эстрады – ее не только возненавидит все больше людей, но и вскоре вовсе позабудут.
Гроб Кикабидзе обернули сине-желтым флагом
С Вахтангом Кикабидзе простились в Тбилиси. Его гроб был накрыт флагом Грузии и сине-желтым двуколором. Неоднозначную картину с похорон сейчас обсуждают все.
* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента