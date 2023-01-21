«Мы горячие ребята»: Вайкуле снова превознесла себя и Пугачеву над людьми

Лайма Вайкуле в преддверии своего тура по Израилю дала интервью местным журналистам. Она в беседе вновь упомянула Аллу Пугачевой в весьма неоднозначном ключе. Певица заявила, что они с подругой – борцы за правду. Объяснила Вайкуле это особенностью характера.

«Справедливость — очень важная вещь. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», - заявила певица.

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Это не первое неоднозначное заявление исполнительницы. В прошлом году Вайкуле заявила, что она кормила весь СССР, а Пугачева – всю Россию.

По материалам сайта ФАН