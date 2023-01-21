Илана из «Уральских пельменей» обтянула прелести белым комплектом: хотела противостоять соблазну, но не удалось

Шоу «Уральские пельмени» отправилось на гастроли в Казахстан. Звезда проекта Илана Юрьева рассказала, как ее встретили в гостинице, и из-за чего она даже не смогла пойти в спортзал.

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Девушка старается не злоупотреблять сладостями, но от казахстанского гостеприимства у нее голова пошла кругом. Поскольку в уютном номере отеля ее поджидал сладкий стол. Красотка пыталась противостоять соблазну и пойти в спортзале вместо десерта, и даже натянула на себя комплект для фитнеса, состоящий из кроп-топа и велосипедок, но не смогла.

В итоге, покрасовавшись перед камерой в облегающем костюме, Илана убедилась, что пока формы позволяют, и от души угостилась восточными сладостями.