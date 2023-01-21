Маленькая копия папы: Топурия перестала скрывать лицо сына – Адаму уже два годика

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия перестала скрывать лицо младшего ребенка, сына Адама. Показать, как выглядит мальчик, она решила в день его рождения, 21 января. В первые минуты наступивших именин, когда наследнику исполнилось два годика, она опубликовала снимок, на которой Адам с папой плавают в бассейне.

«Люблю! Сын, моя любовь на века», - подписала кадр певица.

Оказалось, что малыш - уменьшенная копия своего папы. Адам – второй ребенок Кети Топурии от второго брака с бизнесменом Львом Деньговым. У нее растет семилетняя дочка Оливия, отцом которой является предприниматель Лев Гейхман, в 2017 году они развелись.