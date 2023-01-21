«Фриком кого попало не назовут»: Май Абрикосов в день рождения Ольги Бузовой раскрыл ее подноготную

Звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова 20 января отметила свой 37-й день рождения. Подноготную об имениннице у себя в микроблоге в Telegram раскрыл Май Абрикосов, с которым она начинала свой путь в шоу-бизнес на телестройке.
«Все же не шестнадцать. В подобном возрасте, кстати, многие задумываются о своей жизни, о пустоте, жаль потраченное время. Но Оля выбрала осознанно путь шута, трудный, неблагодарный. Смешить людей нужно уметь, фриком кого попало не назовут», - написал Абрикосов.
Блогер считает, что покупать подарки самой себе – не предосудительно. В полночь Бузова хвасталась бриллиантовыми серьгами, от которых у нее перехватывало дыхание, и Абрикосов считает, что их ей подарил не кто-то инкогнито, а она сама.
«Если не дарят, то что остается?! В принципе, и самооценке можно сказать иногда «спасибо». То же и с цветами, вау-эффект корзины роз уже не вызовут, но кого-то могут удивить на мгновение. Правильно, Ольга, молодец», - похвалил Абрикосов Бузову.
Шоумен напомнил, что Бузова по образованию географ, но почему-то считает себя актрисой и певицей. Однако, веселить народ кому-то надо, поэтому, мол, хорошо, что она не затерялась в другой ипостаси.
«Желаю Оле поменьше показывать себя раздетой, чтобы ее мама и папа не стеснялись ходить на работу (отец Бузовой безработный вроде), все равно перед друзьями неудобно», - отметил блогер.
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