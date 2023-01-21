«Фриком кого попало не назовут»: Май Абрикосов в день рождения Ольги Бузовой раскрыл ее подноготную

Звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова 20 января отметила свой 37-й день рождения. Подноготную об имениннице у себя в микроблоге в Telegram раскрыл Май Абрикосов, с которым она начинала свой путь в шоу-бизнес на телестройке.

«Все же не шестнадцать. В подобном возрасте, кстати, многие задумываются о своей жизни, о пустоте, жаль потраченное время. Но Оля выбрала осознанно путь шута, трудный, неблагодарный. Смешить людей нужно уметь, фриком кого попало не назовут», - написал Абрикосов.

Блогер считает, что покупать подарки самой себе – не предосудительно. В полночь Бузова хвасталась бриллиантовыми серьгами, от которых у нее перехватывало дыхание, и Абрикосов считает, что их ей подарил не кто-то инкогнито, а она сама.