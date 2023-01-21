Клава Кока возлежала на яхте в алом бикини, сверкая интимным

Певица Клава Кока продолжает свой отдых в Дубае. Здесь она уже успела дать свой первый в наступившем году концерт, а затем встретилась с подругой Мари Краймбрери, и теперь девушки не покидают яхту, успевая записывать видео и снимать фото для поклонников.

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Клава поделилась новым снимком, на котором позирует лежа на яхте в красном бикини. Эти лиф и юбочка вместо стрингов уже наделали много шума на днях – тогда последи Персидского залива певица раздвигала ноги, сверкая исподним. А теперь просто демонстрирует «ложбинку греха» в области декольте, протягивая руки и признаваясь так поклонникам в любви.