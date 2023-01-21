Жестко ответила: Ефременкова проехалась по подписчикам за неожиданный вопрос об ЭКО

В семье бывших участников знаменитой телестройки скандал: поклонники звезд подозревают, что Юлия Ефременкова прибегала к помощи медицины при зачатии близнецов. Она прокомментировала распространяющиеся слухи и уточнила, что никогда не стала бы скрывать этот факт.
Девушка впервые стала мамой 22 сентября. Мальчиков-близнецов она родила от Мондезира Свет-Амура. Они появились на свет недоношенными, поэтому около месяца провели в больнице под наблюдением врачей.
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В личном блоге молодые родители часто рассказывают об уходе за сыновьями. Сегодня она пообщалась с поклонниками, ответив на различные вопросы. Один из поклонников решил, что дети знаменитой были зачаты искусственным путем с применением ЭКО. Ефременкова жестко высмеяла эти слухи.
Ефременкова пообщалась с подписчиками. Фото: соцсети
«Объяснять глупцам не считаю нужным, как говорится нефиг бисер перед свиньями метать!» - написала молодая мать.
Она уточнила, что считает процедуру подарком для отчаивающихся женщин, которые не могут забеременеть естественным путем.
Впервые о сложно протекающей беременности пара объявила в мае прошлого года. Первый триместр дался теледиве совсем не просто. Она несколько раз попадала в больницу и страдала от жуткого токсикоза. Справиться с недугом не помогали ни капельницы, ни таблетки.