Жестко ответила: Ефременкова проехалась по подписчикам за неожиданный вопрос об ЭКО

В семье бывших участников знаменитой телестройки скандал: поклонники звезд подозревают, что Юлия Ефременкова прибегала к помощи медицины при зачатии близнецов. Она прокомментировала распространяющиеся слухи и уточнила, что никогда не стала бы скрывать этот факт.

Девушка впервые стала мамой 22 сентября. Мальчиков-близнецов она родила от Мондезира Свет-Амура. Они появились на свет недоношенными, поэтому около месяца провели в больнице под наблюдением врачей.

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В личном блоге молодые родители часто рассказывают об уходе за сыновьями. Сегодня она пообщалась с поклонниками, ответив на различные вопросы. Один из поклонников решил, что дети знаменитой были зачаты искусственным путем с применением ЭКО. Ефременкова жестко высмеяла эти слухи.