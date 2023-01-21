Пропавшая жена Прилучного прервала молчание и сделала признание

Весь последний год поклонники Павла Прилучного следят за его новой жизнью и второй женой Зепюр Брутян, которая до недавнего времени была чересчур активна в соцсетях. Однако, вдруг она пропала из медийного пространства, и люди забеспокоились. Ведь она, вроде как, в положении, поэтому есть повод переживать.

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Но накануне красотка вышла на связь и прервала, наконец, молчание, чтобы сделать признание о причинах своей пропажи. Оказалось, что у нее все в порядке, и она слишком сильно погружена в работу.

«Месяц очень насыщенный, не успеваю. Сейчас у меня три важных проекта, о которых вам расскажу позже», - сообщила Брутян.

Напомним, в мае 2022 года Прилучный и Брутян тайно зарегистрировались в ЗАГСе, а затем улетели в медовый месяц. Пышную свадьбу звезды провели уже в августе, кадрами с которой делятся по сей день.