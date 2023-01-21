Считает, что сглазили: Самойлова пожаловалась на проблемы в Дубае

Самая уставшая семья России вернулась в Эмираты после отдыха на Маврикии. О приезде в Москву Джиган и Оксана Самойлова пока не говорят и наслаждаются теплым климатом. Блогерша любит делиться со своими подписчиками счастливыми семейными фото, однако, в этот раз что-то пошло не так. Красотка рассказала, что столкнулась с неприятностью.

Звездная семья продолжает свое путешествие, которое длится уже третью неделю. Сначала они приехали в Дубай, чтобы встретить там Новый год и Рождество, а затем отправились в Африку для долгожданного свидания с китами. Фото с отдыха были и правда красочными. По словам Самойловой, отдых в этот раз выдался очень насыщенным, но даже солнце, море и песок не принесли Оксане счастья.

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В личном блоге модель всегда выставляет фото и видео, на которых она с улыбкой на лице. Поклонники даже не думали, что у их кумира апатия. Оксана сегодня вышла на связь с подписчиками и откровенно рассказала им, что Дубай негативно сказывается на ее психике. По необъяснимой причине этот отпуск в ОАЭ не приносит ей удовольствия.