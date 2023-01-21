«Артурчик, трус, попадешься, язык вырву»: актер из «9 роты» и «Солдат» ответил Смольянинову* на скандальное заявление о родине

Смольянинову*, как он признался, плевать, что станет с Россией. Пусть, мол, хоть радиационным пеплом обернется. Мамадаков разозлился на такие предательские слова. Он заявил, что его земляки-тувинцы гордятся, что являются россиянами и защищают страну.

«А ты, Артурчик, трус и сука, подохнешь на чужбине. Попадешься мне — язык вырву голыми руками», - пообещал Мамадаков.

Напомним, что в Москве у Смольянинова* осталось двое малолетних детей от актрисы Дарьи Мельниковой.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам сайта SM-News