«Артурчик, трус, попадешься, язык вырву»: актер из «9 роты» и «Солдат» ответил Смольянинову* на скандальное заявление о родине

На скандальные слова актера Артура Смольянинова* отреагировал звезда «9 роты» и сериала «Солдаты», актер Амаду Мамадаков. Заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва резко ответил коллеге-иноагенту, который сделал в адрес родины шокирующее заявление в своем интервью в начале года.
Смольянинову*, как он признался, плевать, что станет с Россией. Пусть, мол, хоть радиационным пеплом обернется. Мамадаков разозлился на такие предательские слова. Он заявил, что его земляки-тувинцы гордятся, что являются россиянами и защищают страну.
«А ты, Артурчик, трус и сука, подохнешь на чужбине. Попадешься мне — язык вырву голыми руками», - пообещал Мамадаков.
Напомним, что в Москве у Смольянинова* осталось двое малолетних детей от актрисы Дарьи Мельниковой.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
По материалам сайта SM-News