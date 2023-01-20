Волочковой пожелали стать многодетной мамой: реакция балерины бесценна

Балерина Анастасия Волочкова, на днях вернувшаяся с Мальдив, закатила шикарную вечеринку в подмосковном СПА-отеле. Повод прекрасный — день рождения Анастасии Волочковой, которой 20 января исполнилось 47 лет.
В этот вечер Анастасия Волочкова принимала подарки от гостей, слушала приятные слова, поздравления и пожелания в свой адрес.
Некоторые прозвучали для нее очень неожиданно. Один из гостей намекнул, что хотел бы погулять на свадьбе балерины и понянчить ее детей.
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«Желаю тебе выйти замуж и стать многодетной мамой! Ура!» — сказал один из гостей Анастасии Волочковой.
В ответ виновница торжества замахала на него руками, мол, чтобы не смешил.
Стоит отметить, что на вечеринку Анастасия Волочкова пришла в мерцающем платье серебристого оттенка, очень напоминающее наряд невесты.
Анастасия Волочкова в платье невесты. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro