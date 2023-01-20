«Вы мне нового оленя нашли?»: Волочкова рассмеялась в ответ на вопрос о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова в эту пятницу, 20 января, устроила пышную вечеринку по случаю своего 47-летия. На торжество помимо друзей звезда балета пригласила прессу. Во время общения с журналистами Анастасия Волочкова сделала несколько важных заявлений на тему личной жизни.
В частности, стало понятно, почему возлюбленный, которого Анастасия Волочкова усиленно показывала в микроблоге, не летал с ней на Мальдивы.
«Дед Мороз реальный, он очень хороший человек. Как перед Новым годом было вас не порадовать…» — раскрыла свой замысел Анастасия Волочкова, сознавшись, что придумала красивую историю со свадьбой в Устюге.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
А когда журналисты поспешили уточнить, неужели же свадьбы не будет, Анастасия Волочкова весело рассмеялась.
«Вы мне нового оленя нашли?» — пошутила балерина.
Но как оказалось, Дмитрий, который позировал на новогоднем фото с Волочковой в костюме Деда Мороза, на вечеринке в честь дня рождения балерины все же присутствовал.
«Самое интересное, что с Дедом Морозом мы были знакомы. Он занимается десертами и сегодня будет нереальный торт от него», — пообещала Анастасия Волочкова.