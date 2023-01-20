«Вы мне нового оленя нашли?»: Волочкова рассмеялась в ответ на вопрос о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова в эту пятницу, 20 января, устроила пышную вечеринку по случаю своего 47-летия. На торжество помимо друзей звезда балета пригласила прессу. Во время общения с журналистами Анастасия Волочкова сделала несколько важных заявлений на тему личной жизни.

В частности, стало понятно, почему возлюбленный, которого Анастасия Волочкова усиленно показывала в микроблоге, не летал с ней на Мальдивы.