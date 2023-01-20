Допрыгалась, добегалась: певицу Монеточку* признали иноагентом

Напомним, на прошлой неделе Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список иноагентов. Дело в том, что в начале января артист сделал резонансные заявления в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

* Признан физлицом-иноагентом.