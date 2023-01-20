«Я восхищаюсь этой женщиной»: Джигурда публично потискал Волочкову на вечеринке

Вернувшаяся с Мальдив балерина Анастасия Волочкова закатила роскошную вечеринку по случаю своего дня рождения. Двадцатого января звезде балета исполнилось 47 лет.

В числе почетных гостей праздника Анастасии Волочковой был давний друг балерины, актер и мастер эпатажа Никита Джигурда. Он появился на торжестве с огромным букетом любимых цветов Волочковой - белых роз. На глазах у всех собравшихся Никита Джигурда страстно обнимал Анастасию Волочкову и тискал.

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