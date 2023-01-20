Белая лебедь с мальдивским загаром: Волочкова в мерцающем платье в пол поразила красотой — шикарная женщина

Двадцатого января отмечает свой день рождения известная балерина Анастасия Волочкова. Специально к этому дню звезда вернулась с Мальдив заметно похорошевшей и загоревшей.

Перед гостями вечеринки, которую Анастасия Волочкова устроила по случаю 47-летия в подмосковном СПА-отеле, она предстала в роскошном образе.

Анастасия Волочкова в мерцающем платье оттенка серебра была похожа на белую лебедушку и Снегурочку одновременно. Загорелое лицо красиво оттеняли светлые локоны и шиньон.

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