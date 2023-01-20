Огромное состояние: сколько денег Анастасия Волочкова потратила на Мальдивы

Анастасия Волочкова только в четверг приехала с Мальдивских островов, где провела свой долгожданный отпуск. На праздновании дня рождения балерина призналась, что поездка обошлась ей в копеечку.

«Я три миллиона потратила на поездку!» — объявила она журналистке Teleprogramma.pro.

Волочкова летала на Мальдивы одна, без любимого мужчины. При этом балерина заверила, что в ближайшее время выложит горячие фото, на которых она с новым молодым человеком — она его встретила на райских островах.

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