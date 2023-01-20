Скрывает недочеты: располневшая Катя Лель вышла в свет в брючном костюме самого модного оттенка сезона

Певица Катя Лель была замечена в числе гостей вечеринки балерины Анастасии Волочковой. Звезда балета устроила роскошный праздник для друзей по случаю своего дня рождения, ей исполнилось 47 лет.
Катя Лель для вечеринки выбрала наряд, скрывающий недочеты фигуры — брючный костюм с объемным жакетом модного изумрудного оттенка. В тон одежде Катя Лель подобрала сумочку.
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Катя Лель в брючном костюме. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro
Катя Лель рассказала, что виновницу торжества Анастасию Волочкову знает больше двадцати лет. А в подарок ей решила преподнести украшение на шею.