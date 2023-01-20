Скрывает недочеты: располневшая Катя Лель вышла в свет в брючном костюме самого модного оттенка сезона

Певица Катя Лель была замечена в числе гостей вечеринки балерины Анастасии Волочковой. Звезда балета устроила роскошный праздник для друзей по случаю своего дня рождения, ей исполнилось 47 лет.

Катя Лель для вечеринки выбрала наряд, скрывающий недочеты фигуры — брючный костюм с объемным жакетом модного изумрудного оттенка. В тон одежде Катя Лель подобрала сумочку.

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