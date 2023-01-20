«Не время для дорогих подарков»: Прохор Шаляпин пришел на день рождения к Анастасии Волочковой с пустыми руками

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Шоумен Прохор Шаляпин решил сэкономить на балерине Анастасии Волочковой.

Свой 47-й день рождения балерина Анастасия Волочкова решила отметить с небывалым размахом. Она закатила шикарную вечеринку для друзей в подмосковном СПА-отеле, не считаясь с затратами.

А вот некоторые из приглашенных на это роскошное мероприятие решили сэкономить. В частности, один из гостей Анастасии Волочковой, прибывший на вечеринку в числе первых шоумен и певец Прохор Шаляпин, признался журналистам, что у него нет подарка для виновницы торжества.

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«Сейчас не то время, чтобы дарить дорогие подарки», — отметил Прохор Шаляпин.

Он преподнес Анастасии Волочковой букет цветов и спел песню.

Прохор Шаляпин на вечеринке у Анастасии Волочковой. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro

У экс-пассии Прохора Шаляпина Анны Калашниковой другое мнение на этот счет. Она подарила Анастасии Волочковой эксклюзивные духи стоимостью выше 50 тысяч рублей.

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