«Очень крутой аромат»: Анна Калашникова преподнесла Анастасии Волочковой эксклюзивные духи – стоят огромных денег

Балерина Анастасия Волочкова закатила пышную вечеринку по случаю своего дня рождения в подмосковном СПА-отеле.
Одной из первых на красной дорожке праздника появилась светская львица и певица Анна Калашникова. В руках у красотки - корзина цветов и пакет из ЦУМа. В нем - подарок для виновницы торжества. Анна Калашникова преподнесла Анастасии Волочковой эксклюзивные духи за 50 тысяч рублей.
«Это очень крутой аромат. «Флер наркотик», - поделилась Анна Калашникова.
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Анна Калашникова рассказала, что нежно относится к Анастасии Волочковой и дружит с ней, несмотря на то, что пресса когда-то упорно пыталась их рассорить.
«СМИ хотели нас рассорить, но слава богу, мы две адекватные взрослые женщины и нашли правду среди фейков», - рассказала Анна Калашникова.
Анна Калашникова с цветами и подарками для Анастасии Волочковой. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro