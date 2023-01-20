«Очень крутой аромат»: Анна Калашникова преподнесла Анастасии Волочковой эксклюзивные духи – стоят огромных денег

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Анна Калашникова рассказала, что нежно относится к Анастасии Волочковой и дружит с ней, несмотря на то, что пресса когда-то упорно пыталась их рассорить.