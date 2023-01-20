«Очень крутой аромат»: Анна Калашникова преподнесла Анастасии Волочковой эксклюзивные духи – стоят огромных денег

Анна Калашникова

Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Светская львица Анна Калашникова уверена, что Анастасия Волочкова останется довольна ее подарком.

Балерина Анастасия Волочкова закатила пышную вечеринку по случаю своего дня рождения в подмосковном СПА-отеле.

Одной из первых на красной дорожке праздника появилась светская львица и певица Анна Калашникова. В руках у красотки - корзина цветов и пакет из ЦУМа. В нем - подарок для виновницы торжества. Анна Калашникова преподнесла Анастасии Волочковой эксклюзивные духи за 50 тысяч рублей.

«Это очень крутой аромат. «Флер наркотик», - поделилась Анна Калашникова.

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Анна Калашникова рассказала, что нежно относится к Анастасии Волочковой и дружит с ней, несмотря на то, что пресса когда-то упорно пыталась их рассорить.

«СМИ хотели нас рассорить, но слава богу, мы две адекватные взрослые женщины и нашли правду среди фейков», - рассказала Анна Калашникова.

Анна Калашникова с цветами и подарками для Анастасии Волочковой. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro

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