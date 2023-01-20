В огне и золоте: Анастасия Волочкова с размахом отмечает день рождения в подмосковном СПА-отеле

Балерина Анастасия Волочкова с корабля успела на бал, организованный ею же. На днях звезда балета вернулась с Мальдив в Москву. Анастасия Волочкова торопилась к 20 января оказаться дома, так как в этот день отмечает свой день рождения, ей исполнилось 47 лет.

Торжество по случаю прекрасной даты Анастасия Волочкова устроила в СПА-отеле на Новой Риге. В подмосковный отель звезда пригласила своих друзей, к приходу которых подготовилась основательно.

Гостей ждала красная дорожка, декорированная вазами, создававшими иллюзию полыхающего огня. Фото на память приглашенные могли сделать на фоне фотозоны с портретом виновницы торжества, украшенной воздушными шарами цвета золота.

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