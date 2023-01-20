«Вы зачем ко мне пришли?»: отбивающаяся от хейта в Сети жена Оскара Кучеры заявила, что не разделяет взглядов мужа

Скандал, разгоревшийся после интервью актера и телеведущего Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю*, не утихает уже несколько дней.

В волну хейта из-за высказываний, вскрывших, что у Оскара Кучеры есть трудности с пониманием происходящего и логическим мышлением, попала и семья Кучеры. Злопыхатели без устали пишут злобные комментарии в блоге жены Оскара Кучеры Юлии.

Молодая женщина решила дать хейтерам отпор. В микроблоге Юлия Кучера разместила обширный пост, в котором, в частности, заявила, что не разделяет позиции супруга.

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