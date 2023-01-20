«Не нужно лезть на рожон»: Яна Поплавская щелкнула по носу уволенного из МХТ Дмитрия Назарова

Актриса Яна Поплавская, которую старшее поколение знает по роли Красной Шапочки в советском фильме-сказке начала 70-х годов прошлого века, высказалась в телеграм-канале на горячую тему.
Речь идет о проверках в театрах Москвы, которую проводит Минкульт на фоне увольнения из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Во время проверки внимание уделяется именно работе с кадрами.
Яна Поплавская эмоционально отреагировала на этот факт, щелкнув по носу не только Дмитрия Назарова, но и всех знаменитостей, позволивших себе не согласиться с официальной точкой зрения на события, происходящие в мире.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Долго запрягаем, но быстро едем! Те, кто испытывал терпение соотечественников, руководства и зрителей, наконец-то поймет, что не нужно было этого делать. Не нужно лезть на рожон. Нужно быть честным. И родную страну, которая дала тебе образование, имя, работу, надо любить!» - написала в телеграм-канале Яна Поплавская.