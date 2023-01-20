«Не нужно лезть на рожон»: Яна Поплавская щелкнула по носу уволенного из МХТ Дмитрия Назарова

Актриса Яна Поплавская, которую старшее поколение знает по роли Красной Шапочки в советском фильме-сказке начала 70-х годов прошлого века, высказалась в телеграм-канале на горячую тему.

Речь идет о проверках в театрах Москвы, которую проводит Минкульт на фоне увольнения из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Во время проверки внимание уделяется именно работе с кадрами.

Яна Поплавская эмоционально отреагировала на этот факт, щелкнув по носу не только Дмитрия Назарова, но и всех знаменитостей, позволивших себе не согласиться с официальной точкой зрения на события, происходящие в мире.

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