Памятник из черного камня и желтые розы: как выглядит могила мужа Софии Ротару

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился в микроблоге снимком, который бал сделан на могиле его покойного отца, музыканта Анатолия Евдокименко.
Наследник звезды не уточнил, когда именно было сделано фото — актуальное оно или архивное. Скорбным кадром Руслан Евдокименко почтил память отца, которого уже больше двадцати лет нет в живых.
Сделал он это в день рождения Анатолия Евдокименко — 20 января ему мог бы исполниться 81 год. На могиле супруга Софии Ротару установлен памятник из черного камня, а в вазе рядом стоят желтые розы. Вероятно, эти цветы любил муж Софии Ротару.
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Могила мужа Софии Ротару. Фото: соцсети
«День рождения отца», — написал под фото с могилы Руслан Евдокименко.
Напомним, муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко умер в октябре 2002 года от инсульта. Певица тяжело перенесла потерю мужа, она много лет не могла оправиться от горя.