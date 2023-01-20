Памятник из черного камня и желтые розы: как выглядит могила мужа Софии Ротару

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился в микроблоге снимком, который бал сделан на могиле его покойного отца, музыканта Анатолия Евдокименко.

Наследник звезды не уточнил, когда именно было сделано фото — актуальное оно или архивное. Скорбным кадром Руслан Евдокименко почтил память отца, которого уже больше двадцати лет нет в живых.

Сделал он это в день рождения Анатолия Евдокименко — 20 января ему мог бы исполниться 81 год. На могиле супруга Софии Ротару установлен памятник из черного камня, а в вазе рядом стоят желтые розы. Вероятно, эти цветы любил муж Софии Ротару.

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