Катки по всей России — от «Русского радио»

Главное развлечение зимы, по традиции, — катание на коньках. В зимние празднике в столице открылся «Русский каток» — проект, созданный «Русской Медиагруппой» и «Русским радио». А теперь к нему присоединяются жители и других регионов России.

«Русскую зиму невозможно представить без катания на коньках. Это один из любимых видов спорта у жителей нашей страны. Это прекрасная возможность поддерживать себя в прекрасной форме. В сочетании со свежим морозным воздухом катание на коньках укрепляет иммунитет и здоровье в целом, а продвижение здорового образа жизни — миссия «Русской Медиагруппы».

Кроме того, это развлечение дарит массу позитивных эмоций и радость общения. Именно поэтому мы решили, что «Русский каток» должен прийти в каждый регион», — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.