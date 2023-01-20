Театры Москвы проверяют после увольнения из МХТ шефа из «Кухни» Дмитрия Назарова и его жены

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press

Комиссия Минкульта уделяет особое внимание рабочей и кадровой дисциплине.

Стало известно о массовых проверках театров Москвы на фоне увольнения из МХТ имени Чехова известного актера, звезды сериала СТС «Кухня» Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.

Как сообщается, комиссия Минкульта в ходе инспекции уделяет особое внимание трудовой дисциплине и кадровой политике московских театров. В фокус внимания ведомства попали артисты, которые ушли в продолжительный творческий отпуск. Какие оргвыводы будут сделаны по результатам проверки, пока не сообщается.

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Напомним, об увольнении из МХТ имени Чехова актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой стало известно несколько дней назад. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский принял решение расстаться с сотрудниками театра после ряда громких заявлений, которые они сделали о ситуации в мире.

По материалам pravda.ru.

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