Оба светятся от счастья: Пугачева в модных джинсах-трубах и белой рубашке покрасовалась с молодым спутником

Певица Алла Пугачева, которая уже почти год живет за границей, нечасто балует поклонников фото и видео со своим участием.

Так что, фанаты Аллы Борисовны теперь частот довольствуются ее архивными кадрами, которые время от времени появляются в фанатских аккаунтах Примадонны.

На этот раз в Сети разместили памятный снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена вместе с молодым мужчиной, являющимся, судя по всему, почитателем таланта певицы.

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