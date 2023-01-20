Оба светятся от счастья: Пугачева в модных джинсах-трубах и белой рубашке покрасовалась с молодым спутником

Певица Алла Пугачева, которая уже почти год живет за границей, нечасто балует поклонников фото и видео со своим участием.
Так что, фанаты Аллы Борисовны теперь частот довольствуются ее архивными кадрами, которые время от времени появляются в фанатских аккаунтах Примадонны.
На этот раз в Сети разместили памятный снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена вместе с молодым мужчиной, являющимся, судя по всему, почитателем таланта певицы.
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Алла Пугачева и ее спутник в кадре выглядят вполне счастливыми и довольными собой. Алла Борисовна улыбается своей фирменной улыбкой в пол-лица. Облачена Примадонна в джинсы-трубы, белые кроссовки и такого же цвета рубашку оверсайз.
Алла Пугачева с поклонником. Фото: соцсети