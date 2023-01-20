Не прошло и года: Марго Овсянникова из «Дома-2» раскрыла пол и имя своего ребенка

Бывшая участница проекта «Дом-2» Марго Овсянникова в марте 2022 года родила первенца. По какой-то только ей ведомой причине Марго Овсянникова скрывала пол малыша и его имя.

И только спустя десять месяцев Марго Овсянникова решилась озвучить и то, и другое. Хотя пол ребенка Марго Овсянникова был слишком очевиден для тех, кто видел фотографии молодой мамы с малышом. Конечно же, на снимках с Марго мальчик, что она и подтвердила, сделав сообщение в телеграм-канале.