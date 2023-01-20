Ксения Бородина — откровенно об Ольге Бузовой

Когда-то две ведущие реалити-шоу «Дом-2» 0 Ольга Бузова и Ксения Бородина были настоящими подругами. Однако спустя годы их отношения сильно изменились. На просьбу журналиста дать комментарий по случаю дня рождения Ольги от Ксении прозвучало холодное:

«Она мне не коллега больше, извините, пожалуйста», — и ведущая поспешила закончить разговор.

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Возможно, одной из причин испортившихся отношений между бывшими подругами стала ситуация с бывшим возлюбленным Бузовой — Давидом Манукяном, которого Бородина пригласила в «Дом-2» в качестве соведущего. По материалам издания РИА ФАН.