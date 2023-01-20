Строгая Баффи: Сара Мишель Геллар запретила дочери сниматься в кино, пока та не окончит школу

Актриса Сара Мишель Геллар на экране с малых лет. А вот своей 13-летней дочери Шарлотте она запрещает сниматься.

Юная наследница звезды сериала «Баффи – истребительница вампиров» уже заявила, что собирается пойти по стопам родителей и тоже стать актрисой. Знаменитая мама не раз брала дочурку на съемочную площадку, но пока что не разрешает ей начать собственную карьеру.

«У нас есть правила. Она не может быть перед камерой, пока не окончит среднюю школу, — говорит Сара в интервью изданию The Hollywood Reporter. — Я никогда не буду мешать ей быть на съемочной площадке… Но она просто не будет сниматься, пока живет с нами под одной крышей. От нее будут другие ожидания, поэтому сначала ей нужно изучить все предметы».

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