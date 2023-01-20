Старая? Чулпан Хаматова решила бросить актерство

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова сделала очередное громкое заявление в Латвии. На этот раз артистка заявила, что хочет бросить свою профессию.

«Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Могу работать на радио, например, иногда или читать стихи. Я вообще считаю, что актером надо работать, если ты либо великий гений, либо молодой — все», — заявила она.

Напомним, Хаматова при побеге из России говорила, что готова работать курьером или водителем. Видимо, пришло время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».