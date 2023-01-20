«Очень хочу стать мамой еще раз»: Барановская — о планах на четвертого ребенка 

От футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей: Артема, Яну и Арсения. Спортсмен ушел из семьи к Алисе Казьминой, оставив беременную гражданскую жену. Это стало для Барановской ударом. Зато расставание с футболистом принесло Юлии больную пользу. Из жены футболиста она превратилась в звездную телеведущую. Бывшая жена Аршавина и себя тянула, и детей на ноги поставила.
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При этом Юлия мечтает о четвертом ребенке. Вот только рожать для себя с помощью ЭКО или через услуги суррогатной мамы телеведущая не хочет. Ей важно, чтобы у малыша был отец. И он рос в полной семье.
После разрыва с Аршавиным Юлия предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но не скрывает при этом, что пока ей не от кого рожать.
«Очень хочу стать мамой еще раз. Некоторые люди, с которыми я делилась, говорят: «Ну хочешь — роди, в наше время это элементарно». Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа…» — призналась 42-летняя Барановская.
По материалам 7days.