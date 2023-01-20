В родной город перевезли в гробу: актер-детдомовец два дня пролежал на морозе после удара током

Когда в июне Арсену исполнилось 18 лет, он оставил родной Краснодар и уехал в Москву за большой мечтой. Буквально 31 декабря юноша созванивался с приемной мамой, обещал ее навестить. Тогда никто и представить не мог, что в Краснодар Арсена привезут в гробу.

«Мало информации о его смерти. Знаем только, что залез в трансформаторную будку и его убило током. Следователи разбираются», — говорит Натали Медведева.

Также есть информация, что погибший Арсен Суховский два дня пролежал на морозе, его обнаружили только ближе к ночи в субботу, 14 января.

Родственники настояли на том, чтобы тело Суховского перевезли в Краснодар. 19 января его похоронили. Медведева усыновила Арсена, когда ему было 4 годика. Приемная мама не скрывает, что он был трудным подростком. Его часто заносило в какие-то неприятности. Но такое часто случается с мальчишками в переходном возрасте. Близкие Арсена и представить не могли, что его жизнь так скоро оборвется.

По материалам kp.ru, «СтарХит»