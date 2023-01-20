Савичева — о тщательно замятом скандале: «Гагарина меня ненавидела»

Юлия Савичева и Полина Гагарина были самыми яркими участницами музыкального проекта «Фабрика звезд». Победительницей второго сезона шоу стала Гагарина. Однако на пике популярности в нулевых оказалась именно Савичева. Ее хиты звучали из каждого утюга, тогда как Полина ушла в тень.
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После «Фабрики» Юлия приняла участие в конкурсе Eurobest, в котором должны были участвовать либо победитель, либо финалисты проекта. Вполне естественно, что Полина Гагарина пребывала в полном недоумении, почему отправили именно Савичеву.
Сама же Юлия подметила, что Полина не подписала контракт и поэтому не поехала, отдав предпочтение учебе.
«Мне сказали, мол, дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Все было так. Это такая невероятная школа для меня. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, за что меня можно было любить?» — сетовала певица в интервью Яне Чуриковой.
Правда, с годами положение заметно поменялось, после родов Юлия Савичева на время оставила эстраду, а Полина Гагарина, наоборот, взлетела на музыкальный олимп, став одной из самых востребованных певиц.