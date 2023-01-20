Савичева — о тщательно замятом скандале: «Гагарина меня ненавидела»

Юлия Савичева и Полина Гагарина были самыми яркими участницами музыкального проекта «Фабрика звезд». Победительницей второго сезона шоу стала Гагарина. Однако на пике популярности в нулевых оказалась именно Савичева. Ее хиты звучали из каждого утюга, тогда как Полина ушла в тень.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После «Фабрики» Юлия приняла участие в конкурсе Eurobest, в котором должны были участвовать либо победитель, либо финалисты проекта. Вполне естественно, что Полина Гагарина пребывала в полном недоумении, почему отправили именно Савичеву.

Сама же Юлия подметила, что Полина не подписала контракт и поэтому не поехала, отдав предпочтение учебе.