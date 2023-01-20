Рыдавшая о безденежье Чулпан Хаматова: «Проклинала себя!»

Еще весной 2022 года Чулпан Хаматова спешно уехала с детьми в Латвию. Под Ригой у актрисы есть дом в элитном экопоселении. При этом в одном из интервью Чулпан заявила, что у нее едва хватает денег, чтобы сводить концы с концами, и даже пустила слезу. Не успела Хаматова пожаловаться на свои беды, как ее тут же позвали в театр. Правда, былых звездных гонораров артистке никто не обещал. А коммуналка в Латвии, как убеждают местные, особенно зимой выходит в копеечку.

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Недавно Чулпан дала понять, что намерена оставить актерскую профессию. Чулпан заверила, что хочет как можно быстрее отказаться от актерства.