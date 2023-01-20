Рыдавшая о безденежье Чулпан Хаматова: «Проклинала себя!»

Еще весной 2022 года Чулпан Хаматова спешно уехала с детьми в Латвию. Под Ригой у актрисы есть дом в элитном экопоселении. При этом в одном из интервью Чулпан заявила, что у нее едва хватает денег, чтобы сводить концы с концами, и даже пустила слезу. Не успела Хаматова пожаловаться на свои беды, как ее тут же позвали в театр. Правда, былых звездных гонораров артистке никто не обещал. А коммуналка в Латвии, как убеждают местные, особенно зимой выходит в копеечку.
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Недавно Чулпан дала понять, что намерена оставить актерскую профессию. Чулпан заверила, что хочет как можно быстрее отказаться от актерства.
«Всегда думаю: „Зачем я выбрала эту профессию?“ Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой», — подметила Чулпан Хаматова в эфире одного из YouTube-шоу.
На вопрос о том, чем бы она хотела заниматься, если бросит актерскую стезю и откажется от театра, Чулпан призналась, что ее волнует тема благотворительности. И она готова поехать в ту страну, где это не так развито, чтобы предложить свою помощь.