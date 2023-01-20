Селена Гомес опровергла слухи о романе с популярным диджеем

Селена Гомес и Эндрю Таггарт

Селена Гомес и Эндрю Таггарт. Фото: Global Look Press

СМИ раздули информацию о свидании двоих музыкантов.

В середине января в СМИ появились слухи о новом романе американской актрисы и певицы Селены Гомес. Якобы она окончательно забыла Джастина Бибера и показала наконец своего следующего бойфренда — 33-летнего диджея из группы The Chainsmoker Эндрю Таггарта. Они появились вместе в боулинг-клубе в Нью-Йорке и, по слухам, даже целовались.

30-летняя Селена предпочитает скрывать свою личную жизнь после всех перипетий с Бибером, и журналисты постоянно «сватают» ее за мужчин, с которыми она выходит в свет. Но и молодой красавчик Эндрю, похоже, пролетел.

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19 января Гомес вышла в социальную сеть и опубликовала «сториз» фотографию холма с облаками на заднем плане.

«Мне слишком нравится одиночество», — подписала изображение певица, а внизу добавила хештег #Iamsingle («Я без пары»).

Напомним, в 2018 году Селена рассталась с Джастином Бибером, расстроив поклонников их ванильной пары по всему миру. С тех пор поп-звезда одинока и постоянно отбивается от слухов о новых возлюбленных.

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