«Кроме них, больше никто не работает»: Поплавская раскритиковала политических экспертов из телевизора

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала политических экспертов, выступающих в передачах федеральных каналов. По мнению 55-летней звезды, в ток-шоу нередко приглашают людей с сомнительной репутацией, которые еще и говорят бог весть что.

Конкретно артистку возмутил эксперт Михаил Тильман, рассуждавший в прайм-тайм о ядерном оружии и отношении к нему.