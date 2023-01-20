Райское утро: Летучая устроила себе дефиле в бикини на Бали

Елена Летучая

Елена Летучая. Фото: Global Look Press

У кого-то утро очень даже доброе.

20 января популярная телеведущая Лена Летучая пожелала своим подписчиками доброго утра с солнечного Бали и пообещала выложить «секси-видео».

44-летняя звезда не заставила себя долго ждать и поделилась пикантным роликом. Правда, обещанная «клубничка» оказалась дефиле дамы по райскому Бали в купальнике бикини. Ведущая предстала в соломенной шляпе, бусах и пляжной юбке. Ближе к концу видео она избавляется от всего лишнего.

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И пока мужчины созерцают подтянутую фигуру звезды «Ревизорро», женщины наверняка завидуют моменту блаженства Летучей. Ах, всем бы хотелось проснуться на такой вилле и пойти приветствовать солнце с коктейлем в руке.

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