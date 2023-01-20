«Как-то даже помолодела»: Алена Рапунцель изменила внешность – отрезала надоевшее

Прославившаяся на «Доме-2» уроженка Владивостока Алена Савкина, наиболее известная как Алена Рапунцель, решилась на кардинальные перемены во внешности. Она отрезала свою «визитную карточку» - длинные волосы, за которые ее и прозвали Рапунцель.

«Сначала испугалась, потому что отвыкла от этой длины. Я привыкла длинные волосы, объем. Вы меня прям так поддержали! Но вообще на самом деле почему-то мне нравится: типа стильно, как-то даже я помолодела», - порассуждала перед зеркалом звезда.