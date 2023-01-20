«Легенда сыплется»: Кончаловский вынес обидный вердикт сбежавшим Пугачевой и Галкину*

Ситуацию с некогда самой любимой людьми семьей прокомментировал режиссер Егор Кончаловский. Мэтр кинематографа считает, что «славить врага», как это делает Галкин*, - унизительно. И считает, что даже если он не был согласен с политикой страны, нужно было хотя бы не предавать ее.

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Пугачеву режиссеру по-своему жаль. Ведь она была главной звездой эстрады на протяжении десятилетий, живой легендой. И вот теперь обречена на забвение, своими руками сотворив с собой это.

«Эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с телевидения, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них. Потому что, конечно, в других странах она не смогут быть столь популярными», - заметил Кончаловский.

По материалам сайта SPB.KP.RU.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента