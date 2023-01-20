Новости шоу-бизнеса: Познер нашелся в США, Костомарова отключили от аппарата жизнеобеспечения, умер режиссер Досталь

Михалкову лучше

У знаменитого режиссера и председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова хорошие новости. Состояние его здоровья улучшилось, он уже переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату одной из московских больниц. Лечение пока продолжает, но уже вовсю работает.

Умер Досталь

На 77-м году жизни 18 января умер режиссер Николай Досталь. Он снял такие ленты, как «Человек с аккордеоном», «Маленький гигант большого секса», «Полицейские и воры», «Гражданин начальник», «Штрафбат» и другие.

Костомарова отключили от аппарата

Роман Костомаров находится в московской больнице с пневмонией, и последние дни выдались очень напряженными. Стабильно тяжелое состояние фигуриста вызывает тревогу у его родных и друзей. Накануне врачи решили отключить его от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который стимулирует легкие и сердце. Считается, что это хороший знак, сигнализирующий, что олимпийский чемпион больше не нуждается в дополнительном жизнеобеспечении извне.

Познер уехал из страны

Владимир Познер в прошлом году снял с эфира свою программу на Первом канале и залег на дно. А накануне обнаружился в Лос-Анджелесе. Дела у него, судя по видео из Сети, идут отлично, настроение тоже на зависть всей планете. Поет джаз, а товарищ Леонид Ярмольник ему аплодирует.