«Так близки к народу»: дуэт уехавших в Лос-Анджелес Познера и Ярмольника вызвал у Шахназарова реакцию

До настоящего времени местонахождение телеведущего Владимира Познера было неизвестно широкой публике. Накануне журналист Михаил Шахназаров показал, где обитает 88-летний мэтр. Оказалось, он покинул страну и обосновался в Лос-Анджелесе. А вместе с ним нашелся и Леонид Ярмольник.

Видео с джаз-вечера оказалось в распоряжении Шахназарова, им он поделился в своей программе «Шах и мат» на YouTube. На кадрах Познер поет, а Ярмольник аплодирует.

«Люди, которые так близки к народу!» - отреагировал журналист. – «Это Владимир Познер. Ярмольник на подхлопке. Человек пожилой, Владимир Владимирович Познер, поэтому глумиться-то грех. Но насколько сильна в людях уверенность в себе! Ни голоса, ни слуха – не дотягивает. Даже стакан там лопнул после такого пения».

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