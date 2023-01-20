Надела отрепье - и интимное место наголо: Клава Кока шокировала людей нарядом кокотки

Звезда сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, все чаще эпатирует публику своими откровенными нарядами. Одежда на грани приличия давно покинула чат – певица пошла еще дальше, хотя казалось, что это невозможно.

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В Дубае Клава Кока выступила перед местной публикой, не учтя никаких граней приличия. Она появилась на сцене в этаком отрепье – дырявые фрагменты топа и юбки не прикрыли ее интимные места, одно полушарие так и осталось оголенным. А чулки в крупную сетку она выставила напоказ так, как это делали французские кокотки в свое время.

Подписчики остались шокированы нарядом певицы. Они посчитали, что артистке нужно одеваться более прикрыто и учитывать, в какой стране она находится.