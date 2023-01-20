Влажная мята: Юлия Гаврилина показала модный цвет купальника, засветив мокрые груди

Бывшая возлюбленная Дани Милохина – Юлия Гаврилина – разместила в социальных сетях фотографию в бикини цвета мяты.

Гаврилина похвасталась своей фигурой и идеальным лицом без макияжа.

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Юлия отдала предпочтение мятному цвету купальника. Гаврилина показала, что при ее стройности она обладает сочным бюстом.