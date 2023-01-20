«С двумя мужчинами одновременно»: Ханна сделала откровенное признание о личной жизни

Ханна

Ханна. Фото: соцсети 

Больше 12 лет артистка счастлива в браке с владельцем лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным под псевдонимом Пашу.

Исполнительница Ханна призналась, что до замужества у нее была бурная личная жизнь.

Теперь жене Пашу бывает даже стыдно за прошлую себя. 

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Ханна ждет второго ребенка и счастлива воспитывать дочку вместе с любимым мужем. Однако раньше артистка могла позволить себе сразу несколько романов одновременно.

«Я встречалась с двумя мужчинами одновременно. Это так трешово, это такой стресс. И я тогда никого не любила», – отметила певица в подкасте «Ниче святого» Hi-Fi стримингу «Звук».

Напомним, ранее участница конкурса «Мисс Вселенная-2022» честно рассказала о своей личной жизни.

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