Гроб Вахтанга Кикабидзе с сине-желтым флагом показал Садальский: как выглядело прощание с легендой в Грузии

В Грузии простились с легендой советского кинематографа Вахтангом Кикабидзе. Артист умер в Тбилиси на 85 году жизни. Проводить звезду в последний путь отправился Стас Садальский. Он посчитал это своим долгом, хоть сейчас до Грузии не так-то легко добраться.

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На панихиде в Тбилисской филармонии к гробу Кикабидзе не прекращали тянуться люди - как простые граждане, так и представители власти, местные звезды. Как это было, Садальский показал в своем Telegram-канале. Оказалось, что усыпан был саркофаг не только цветами, но и обернут сине-желтым флагом, а венок с двуколором стоял на самом видном месте. Была ли это последняя воля почившего, неизвестно, но сие вызвало небывалый скандал в соцсетях.

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