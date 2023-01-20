«Выперли как кота из теплой избы на мороз»: Урганта прополоскал Абрикосов из «Дома-2»

Май Абрикосов из «Дома-2» считает, что Ивана Урганта ждет то же самое, что и Вахтанга Кикабидзе, после смерти которого россияне негативно высказываются о том, каким негативом в адрес нашей страны он отметился. Скандальные заявления артиста, судя по всему, в глазах людей перечеркнули даже его заслуги в кино и на эстраде…

Блогер из реалити-шоу заметил, что Урганта раньше сильно любили зрители, просто обожали его шоу на Первом канале.

«Потерял народную любовь. Иван, Иван. Лучшее шоу на Первом канале в прайм-тайм - все просрал. И рубрика была про детей «Взгляд снизу», называлась, кажется. Смешно там у Урганта получалось, хоть и немножко одинаково из раза в раз - взгляд в камеру, покачивание головой, задумчивое молчание. Не стоило останавливаться в творческом росте, думая, что достиг вершин телевидения. Выперли как нашкодившего кота из теплой избы на мороз», - заключил блогер.

По словам Абрикосова, «Вечерний Ургант» стал «странным кружком по интересам», политические убеждения артистов в котором «оставляют желать лучшего» - он имеет в виде самого Урганта и его соведущих Александра Гудкова и Аллу Михееву, которые оскандалились не меньше своего звездного руководителя.

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