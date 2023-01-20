«Не нашла свою любовь»: участница конкурса «Мисс Вселенная-2022» честно рассказала о своей личной жизни

Модель Анна Линникова не победила на международном конкурсе красоты. Однако приковала внимание многих поклонников, которым интересно узнать о личной жизни знаменитости.

Оказалось, сердце Линниковой свободно. Красавица отрицает наличие у нее богатых покровителей.

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«Что касается личной жизни, то скажу так: я все еще не нашла свою любовь. Не размениваюсь и предпочитаю оставаться в одиночестве, нежели встречаться просто ради факта отношений. Фантазировать о своем идеале не берусь, но знаю, что как только встречу того самого, пойму это сердцем», – призналась Анна.